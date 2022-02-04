Женщина решила заполучить украшение бесплатно и попалась на нелепом обмане

Клиентка попыталась заполучить кольцо ювелирного бренда Tresor бесплатно и попалась на нелепой лжи. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

На кадрах одного из видео 20-летняя предпринимательница и владелица марки Амани Зубаир (Amani Zubair) рассказала, что выслала одной из покупательниц кольцо-печатку с 18-каратным золотом за 26 фунтов стерлингов (2680 рублей). Через несколько дней после заказчица решила связаться с брендом и пожаловаться на то, что посылка оказалась пустой.

«Мы бы не могли допустить такого, особенно в случае, если женщина заказала только одно изделие. Мы с коллегами подумали, что украшение могло выпасть, поэтому попросили заказчицу сфотографировать для нас доставленную ей упаковку. На кадре она запечатлела свою руку, в которой она держит упаковку изделия. При этом видно, что заказанное кольцо надето на ее палец, соответственно, она нас обманула», — объяснила Зубаир.

Владелица бренда поняла, что покупательница хотела обманом вернуть деньги. Тем не менее она вежливо написала клиентке о том, что заметила кольцо на ее руке, после чего анонимная женщина тут же заблокировала Зубаир. «История произошла в ноябре, но мы до сих пор смеемся над ней», — высказалась предпринимательница.

Публикация стала вирусной и набрала 465 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись обсуждать поведение клиентки в комментариях. «Если ты собираешься лгать и пытаться быть вором, по крайней мере, приложи для этого хоть немного усилий», «Девушка даже не смогла снять кольцо перед попыткой мошенничества», «Остановитесь, это слишком смешно», «Плохая попытка нажиться», — высказывались они.

В мае 2021 года продавщица раскрыла популярный способ воровства в магазинах одежды. Джорджия Понтин (Georgia Pontin) рассказала, что одна из покупательниц надела новый бюстгальтер в примерочной, а старый незаметно повесила на вешалку, пока консультанта не было рядом.