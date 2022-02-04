Саакашвили пожаловался на плохое здоровье

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании суда пожаловался на ухудшение состояния здоровья и потребовал допустить к нему личного врача. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, несмотря на плохое самочувствие, к нему не пускают медиков. «Пять недель мой личный врач Ника Кипшидзе, который прибыл из Нью-Йорка, ежедневно пишет заявления, чтобы его впустили ко мне. Ко мне за один день впустили парикмахера, но по приказу [бывшего премьер-министра Грузии Бидзины] Иванишвили уже пять недель ко мне не впускают врачей в то время, когда у меня серьезные проблемы, связанные с гипертонией, у меня очень сильная анемия», — заявил Саакашвили.

Несмотря на ходатайство адвокатов Саакашвили, судья Нино Чахнашвили не удовлетворила просьбу подсудимого.

В пятницу, 4 февраля, в Тбилисском городском суде проходит заседание по делу о незаконном пересечении Саакашвили границы Грузии. Бывший президент уже выступил с заявлением, в котором назвал судей «слугами Иванишвили», за что ему сделали устное замечание. Саакашвили уже покинул зал заседаний.

Отмечается, что у здания суда собрались сторонники политика.

Бывшего президента Михаила Саакашвили арестовали 1 октября в Грузии после того, как он незаконно пересек границу после восьми лет жизни в эмиграции. Ранее его уже заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Теперь же политика судят за проникновение в страну, жестокий разгон митинга в 2007 году и растрату госсредств.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили, так как это повысит поляризацию в обществе.