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Сатанисты начали похищать человеческие останки на кладбище

В Мельбурне неизвестные надругались над могилами на кладбище и похитили останки умерших

Фото: Canley / Wikipedia

В австралийском городе Мельбурн неизвестные начали разорять захоронения и похищать останки умерших. Об этом сообщает Vice.

Правоохранительные органы зафиксировали два случая надругательства над могилами, произошедшие в ночь на 28 января, и в ночь на 1 февраля на кладбище Футскрей. В обоих случаях злоумышленники проникали в склепы, открывали гробы и похищали человеческие останки. Некоторые источники сообщили, что похищены человеческие головы, однако полиция это официально не подтверждает.

Следователи обнаружили на местах преступления свечи, распятия и письма, обращенные к дьяволу. Это позволило им сделать предположение о принадлежности вандалов к секте сатанистов. «Преступление настолько необычное, что до задержания преступников говорить об их мотивах очень трудно», — заявил журналистам инспектор Бен Джарман. Он также сказал, что для взлома склепов необходимо специальное оборудование, которое у надругавшихся над могилами злоумышленников, судя по всему, было.

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Позже появились сообщения, что неизвестные попытались разорить еще две могилы — обе они были повреждены. В данный момент на кладбище Футскрей усилена охрана, установлены камеры видеонаблюдения, а полиция регулярно патрулирует территорию.

По австралийским законам за разорение захоронений преступники могут отправиться за решетку на срок до пяти лет. Полиция призывает возможных свидетелей происшествий выйти на связь.

Ранее сообщалось, что житель американского города Сакраменто, штат Калифорния, нашел торчащие из столетней могилы волосы. Мужчина заметил, что многие захоронения на кладбище разорены белками и другими животными.

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Никита Савин
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