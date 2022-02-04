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«Газпром» заменит зятя Назарбаева на экс-канцлера Германии в совете директоров

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер может войти в совет директоров «Газпрома»

Фото: Jens Schicke / Globallookpress.com

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера позвали на работу в российский «Газпром». Об этом говорится в сообщении холдинга.

Шредер может войти в состав нового совета директоров вместо председателя казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева, указывает ТАСС. Сейчас экс-канцлер является председателем комитета акционеров компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG). Кулибаев, которого задумали заменить на Шредера, — зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Кулибаев, место которого занял Шредер, тем не менее фигурировал в списке кандидатов в совет, подготовленном ранее российским правительством.

На годовом собрании, которое должно пройти 30 июня, акционерам предложат избрать членов совета директоров. Помимо Шредера, в список включены Андрей Акимов, Виктор Зубков, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Алексей Миллер, Александр Новак, Михаил Середа и Николай Шульгинов.

Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. Сейчас он является председателем совета директоров швейцарской компании Nord Stream 2 AG — оператора строительства газопровода «Северный поток-2», а также возглавляет совет директоров «Роснефти».

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Платон Щукин
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