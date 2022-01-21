Зятя Назарбаева заметили на встрече с Токаевым

Зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заметили на встрече действующего главы республики Касым-Жомарта Токаева с бизнесменами. Об этом 21 января сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Речь идет о Тимуре Кулибаеве, муже средней дочери экс-президента Динары. Ранее он уволился с поста главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен», но остался президентом Национального Олимпийского комитета. Два других зятя Назарбаева были уволены из компаний «Казтрансгаз» и «Казтрансойл».

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо. Социально-экономические требования вскоре сменились политическими, в том числе об уходе из политики Назарбаева, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких регионах были захвачены и подожжены здания органов власти. На подавление протестов бросили армию. По официальным данным, погибли 227 человек.

В разгар беспорядков Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности Казахстана и сам занял эту должность. Назарбаев во время протестов не появлялся на публике, его местонахождение было неизвестно. СМИ сообщали, что между ним и Токаевым идет борьба за казахстанские активы.

Первое публичное заявление Назарбаев сделал только 18 января. Он сказал, что слухи о его конфликте с Токаевым абсолютно беспочвенны, и выступил в поддержку действующего президента. Себя Назарбаев назвал пенсионером, который находится на заслуженном отдыхе.