Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зятя Назарбаева заметили на встрече с Токаевым

Зятя экс-президента Казахстана Назарбаева заметили на встрече с Касым-Жомартом Токаевым

Фото: Telegram-канал «ORDA»

Зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заметили на встрече действующего главы республики Касым-Жомарта Токаева с бизнесменами. Об этом 21 января сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Речь идет о Тимуре Кулибаеве, муже средней дочери экс-президента Динары. Ранее он уволился с поста главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен», но остался президентом Национального Олимпийского комитета. Два других зятя Назарбаева были уволены из компаний «Казтрансгаз» и «Казтрансойл».

Материалы по теме:
Тотальный хаос. Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
Тотальный хаос.Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
8 января
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
6 января

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо. Социально-экономические требования вскоре сменились политическими, в том числе об уходе из политики Назарбаева, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких регионах были захвачены и подожжены здания органов власти. На подавление протестов бросили армию. По официальным данным, погибли 227 человек.

В разгар беспорядков Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности Казахстана и сам занял эту должность. Назарбаев во время протестов не появлялся на публике, его местонахождение было неизвестно. СМИ сообщали, что между ним и Токаевым идет борьба за казахстанские активы.

Первое публичное заявление Назарбаев сделал только 18 января. Он сказал, что слухи о его конфликте с Токаевым абсолютно беспочвенны, и выступил в поддержку действующего президента. Себя Назарбаев назвал пенсионером, который находится на заслуженном отдыхе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
В США сравнили российские Су-35 с украинскими Су-27
Бизнесмен Пригожин подал иск к российскому изданию
Члены ограбившей на миллионы перевозчиков денег на Урале банды пойдут под суд
Украине предложили кредит на реформы в 100 миллионов долларов
В ООН предрекли появление более опасного штамма коронавируса
Блогерша назвала дешевый спортивный бра заменой пластики груди
Германия в который раз отказала Украине в поставках оружия
Украинским атлетам рекомендовали отказаться от интервью на русском на Олимпиаде
Бывший чеченский судья рассказал о пытках в резиденции Рамзана Кадырова
Диетолог раскрыла рецепт напитка от похмелья
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter