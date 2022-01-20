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Названа причина смещения Назарбаева с поста главы Совбеза

Политолог Притчин: Токаев занял должность главы Совбеза для получения всей полноты власти

Фото: Reuters

Cтарший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО Российской академии наук (РАН) Станислав Притчин в интервью «Ленте.ру» назвал причину, по которой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разгар массовых беспорядков сместил бывшего главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и сам занял эту должность.

По словам политолога, все силовые структуры Казахстана подчиняются главе Совбеза. Где во время беспорядков находился Назарбаев и мог ли он принимать решения, неизвестно. Тем временем в стране сложилась критическая ситуация: власти потеряли контроль над Алма-Атой.

«Был нужен единый центр принятия решений со всей полнотой власти, в том числе для обращения за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Возглавив Совет безопасности, Токаев получил такие полномочия и взял всю ответственность на себя», — отметил собеседник «Ленты.ру».

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких городах были подожжены здания органов власти. На подавление беспорядков бросили армию.

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Алевтина Запольская
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