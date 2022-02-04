Вирусолог оценил опасность распространения омикрона и дельты в России

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с радио Sputnik оценил опасность распространения омикрон-штамма коронавируса и варианта дельта в России.

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 этой зимой в стране объясняется, в частности, способностью разных штаммов поражать разные категории населения. «С одной стороны, омикрон начинает заражать детей. С другой стороны, есть дельта, которая опасна для взрослых, потому что при заражении два человека из 100 могут умереть. А еще оба штамма могут дать постковидный синдром», — сказал специалист.

Вирусолог добавил, что заболевание, которое вызвано дельтой, протекает достаточно тяжело, и на территории России этот штамм все еще широко распространен. По его словам, близкое соседство разных вариантов коронавирусной инфекции может привести к дальнейшей эволюции вируса. «Омикрон, дельта и другие штаммы в одном месте – это нехороший коктейль. Из них может что-то новое получиться», — подчеркнул он.

Аграновский уточнил, что события вовсе не обязательно будут развиваться по такому сценарию, однако есть такая вероятность. «Тем более не факт, что возможно эволюционное возникновение варианта вируса, который объединит и высокую летальность, и высокую заразность», — отметил он.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков раскрыл основной путь заражения COVID-19. Он подчеркнул, что попадание коронавируса в организм через нос наиболее опасно. «Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому, когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос», — заявил Чумаков.

