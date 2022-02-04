Выбраны команды с самой стильной формой на Олимпиаде в Пекине

Журналисты издания Forbes выбрали команды, которые вышли на парад спортсменов во время церемонии открытия Игр в Пекине в самой стильной экипировке. Полный список появился на сайте издания.

Первыми внимание к себе привлекли олимпийцы из США, чью форму изготовил люксовый бренд Ralph Lauren. Во время выхода атлеты были одеты в унисекс-комплекты, которые состояли из анораков и пуховиков с принтом в клетку. По информации издания, последние стали бестселлером в американских ретейлерах и доступны по цене две тысячи долларов (153 тысячи рублей).

Команда из Канады предстала на открытии Олимпиады в красных и белых монохромных костюмах, разработанных маркой Lululemon из Ванкувера. Известно, что амуниция пошита из водостойкого, антибактериального синтетического текстиля и оснащена застежками-молниями, которые позволяют регулировать длину курток и трансформировать их в рюкзаки.

Журнал также отметил российских атлетов, одетых в пуховики и брюки лазурного цвета. Авторами обмундирования стали дизайнеры бренда Zasport. Основательница компании Анастасия Задорина подчеркнула, что такие костюмы выглядят лаконично и отвечают трендам мировой моды.

В список самых стильных спортсменов также попали шведы в костюмах Uniclo в синих и голубых оттенках, немцы — в одежде Adidas с принтами по цветам национального флага, китайцы, представившие красно-белые комплекты Anta, и казахстанцы, чью форму изготовил бренд ZIBROO совместно с российским дизайнером Дмитрием Шишкиным.

Церемония открытия Игр стартовала в 15:00 по московскому времени, парад спортсменов начался в 15:20. Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Атлеты выступят в 15 дисциплинах по семи видам спорта. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.