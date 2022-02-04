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Спорт

В Пекине началась церемония открытия зимней Олимпиады-2022

Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022 началась в Пекине

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Пекине началась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония стартовала в 15:00 по московскому времени на Национальном стадионе Пекина и продлится около 1 часа 40 минут. Знаменосцами команды Олимпийского комитета России станут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Всего в параде спортсменов примут участие представители 95 стран.

В организации шоу во время мероприятия будут задействованы около трех тысяч человек, 95 процентов из них — подростки.

Сборная России на Играх в Пекине будет выступать под флагом Олимпийского комитета России. Это связано с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). На соревнованиях выступят 213 российских спортсменов.

Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались в среду, 2 февраля. Зимние Игры продлятся до 20 февраля. В 2008 году китайская столица принимала летние Олимпийские игры.

Алексей Гусев
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