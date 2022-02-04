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Оценена вероятность массовых банкротств туроператоров в 2022 году

Глава Ростуризма Догузова заявила, что банкротств туроператоров в 2022 году не ожидается

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова оценила вероятность массового прекращения работы туроператоров в 2022 году — по ее словам, банкротств крупных компаний, подобных Mouzenidis Travel, ждать не стоит. Об этом специалист сообщила в интервью «Известиям».

Догузова отметила, что в ведомстве используют превентивные меры для предотвращения проблем у отечественных туристов. «Буквально на днях из реестра (Единый федеральный реестр туроператоров — прим. «Ленты.ру») за серьезные нарушения мы исключили двух туроператоров по внутреннему туризму», — сообщила она.

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Кроме того, глава Ростуризма заявила, что в правительство уже внесен на рассмотрение проект нового закона «О туризме», который изменит механизм компенсации за несостоявшиеся поездки в случае проблем у туроператоров. Если закон будет принят, предельный размер выплаты составит 40 тысяч рублей.

Ранее Догузова рассказала, что за две недели после старта программы туристического кешбэка на счета российских путешественников вернулась рекордная сумма — миллиард рублей. По ее словам, программой успели воспользоваться 200 тысяч человек, которые приобрели путевки или проживание в отелях на пять миллиардов рублей.

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Валентина Процкова
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