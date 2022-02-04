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Россияне вернули кешбэком рекордную сумму за путешествия по стране

Глава Ростуризма Догузова заявила, что россияне вернули кешбэком миллиард рублей за туры

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что за две недели после старта программы туристического кешбэка на счета российских путешественников вернулась рекордная сумма — миллиард рублей. Об этом пишут «Известия».

«Программа пользуется огромной популярностью, динамика в разы выше, чем на предыдущих этапах — и это несмотря на низкий сезон», — заявила специалист. По ее словам, за первые две недели программой успели воспользоваться 200 тысяч человек, которые приобрели путевки или проживание в отелях на пять миллиардов рублей.

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Глава Ростуризма порекомендовала планирующим путешествовать по стране не откладывать покупку туров, а приобрести их в ближайшее время. «У нас есть лимит денег на этот год, и сумму мы разделили на два этапа: зимне-весенний и осенне-зимний. Поэтому количество кешбэков ограничено», — объяснила Догузова и добавила, что в поездки по программе можно отправиться до 30 апреля, в круиз — до конца мая.

Ранее в феврале Догузова назвала самые популярные направления внутреннего туризма среди россиян в 2021 году. По ее словам, самыми востребованными стали МоскваПодмосковьеСанкт-ПетербургЛенинградская областьКрымКраснодарский край и Кавказские Минеральные Воды. 

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Валентина Процкова
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