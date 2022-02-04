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Мать увидела новое тату дочери и разрыдалась от горя

Женщина увидела новую тату у дочери, разрыдалась и пожаловалась на нее пользователям сети

Фото: Shutterstock

Мать увидела новую татуировку на теле своей дочери, разрыдалась от горя и пожаловалась на нее пользователям интернет-форума. Соответствующий пост появился на портале Mumsnet.

Юзерша с никнеймом Choclover27 объяснила, что ее 26-летняя дочь сделала себе «рукав» (татуировка от плеча до кисти, напоминающая длинный рукав пестрой кофты, — прим. «Ленты. ру»). Она подчеркнула, что рисунок на ее теле выглядит некрасиво, и назвала его «черным, жирным и кроваво ужасным».

Женщина отметила, что у ее дочери уже есть большое количество изображений на коже, однако она продолжает делать новые, и с каждым разом они становятся все большего размера. Также она выразила опасение, что у ее ребенка сформировалась зависимость от тату.

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«Я не люблю татуировки. Это мой выбор. Я втайне рыдаю из-за внешнего вида моей девочки. Я должна быть счастлива за то, что она самовыражается так, как хочет, но я только страдаю. Мне не было так плохо, когда у нее были небольшие рисунки и немного пирсинга, но "рукав" — это уже перебор. Кто-нибудь чувствует нечто подобное, или я одна такая ужасная мать?» — обратилась женщина к участникам портала.

Пользователи поддержали Choclover27 в комментариях под постом. «Ты ведешь себя неразумно, но только потому, что очень любишь свою дочь. Постарайся изменить свое отношение к этому», «Вам не должны нравиться ее татуировки, просто вам стоит смириться с тем, что это ее тело, и она может делать с ним все, что захочет», «Постарайтесь принять дочь такой, какая она есть. Я понимаю вашу позицию, но она уже взрослая», — писали они.

Ранее в феврале девушка сделала новую татуировку и разглядела в ней непристойность после сеанса. На размещенных в сети кадрах Кортни Лин (Cortney Lyn) объяснила, что решила сделать тату на предплечье с изображением енота Ракеты из фильма Marvel «Стражи галактики». После сеанса Лин обнаружила, что одно из колен Ракеты выглядит как мужские гениталии.

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Таисия Косинцева
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