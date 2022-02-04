Вирусолог оценил возможность заразиться омикроном сразу после дельты

После заражения дельта-вариантом коронавируса можно заразиться омикроном. Так оценил возможность инфицирования вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает ФАН.

«Скорее всего, человек, недавно перенесший дельту, вряд ли сразу заразится омикроном. Иммунитет штамма дельта, безусловно, будет защищать. И даже если человек повторно заразится, то у него болезнь будет протекать по-другому», — сказал Альтштейн.

Он подчеркнул, что через какое-то время иммунитет от дельты ослабнет, и омикрон проникнет в организм человека из-за большей заразности. При этом благодаря предыдущему инфицированию коронавирус должен будет протекать у пациента легче.

Ранее биолог Анча Баранова допустила случаи непрерывного заражения коронавирусом. Это может произойти, если изначально пациент перенес омикрон ВА.1, а потом заразился другой линией — ВА.2, которую иначе называют «стелс-омикрон», сказала она.