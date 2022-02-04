Биолог допустила случаи непрерывного заражения коронавирусом

COVID-19 можно заболеть повторно сразу после выздоровления, допускают ученые. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

По словам специалиста, это может произойти, если изначально пациент перенес омикрон ВА.1, а потом заразился другой линией — ВА.2, которую иначе называют «стелс-омикрон».

«В Южной Африке ВА.2 также начал подниматься. Там прошла первая волна первого омикрона (ВА.1). Когда он схлынул, все порадовались, думали, что наступило затишье. А сейчас вдруг оказалось, что ВА.2, несмотря на огромное количество свежепереболевших, вполне способен там успешно распространяться», — рассказала биолог.

Она напомнила, что линию омикрона ВА.2 на данный момент нашли практически во всех странах, в том числе и в России. Баранова объяснила, что вероятность заболеть сразу же после выздоровления зависит от популяционного иммунитета.

«Если совсем грубо говорить, то вероятность заболеть омикроном в течение месяца после дельты, предположим, составляет два процента. В течение двух месяцев — уже пять процентов. И так далее. Но в какую группу процентов попадет конкретный человек — сказать нельзя. То есть заразиться на следующий день после выздоровления теоретически можно, но шанс небольшой. А чем больше времени проходит после перенесенной болезни, тем выше вероятность реинфекции», — заключила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении в России подвида омикрона BA.2. Подавляющее большинство его было зарегистрировано в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, а также в Башкирии. Позднее в ведомстве уточнили, что «стелс-омикрон» выявили в 44 регионах России.