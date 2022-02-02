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«Стелс-омикрон» выявили в 44 регионах России

В Роспотребнадзоре заявили о выявлении подвида омикрона BA.2 в 44 регионах России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который иначе называют «стелс-омикроном», выявили в 44 регионах России. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, его слова передает «Интерфакс».

Он отметил, что появление такой линии не является неожиданной с точки зрения эволюции вирусов. По его словам, первый в мире образец линии BA.2 обнаружили 17 ноября 2021 года в ЮАР, а на данный момент его зарегистрировали более чем в 50 странах.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении в России подвида омикрона BA.2. Подавляющее большинство его было зарегистрировано в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, а также в Башкирии.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) 21 января зарегистрировало новый подвид омикрона — BA.2. Согласно предварительным исследованиям, эта мутация коронавируса обладает еще большей скоростью распространения, чем изначальная линия.

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Никита Абрамов
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