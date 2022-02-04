Захарова оценила обвинения США в причастности РФ к утечке ответа по безопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила обвинения замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в причастности Москвы к утечке ответа Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности в Европе. Реакция дипломата опубликована в ее Telegram-канале.

«Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые», — сыронизировала Захарова. Она отметила, что ничего нового в позиции американского дипломата нет, но слышать подобное от нее приятно.

Ранее в посольстве России в США отреагировали на обвинения Вашингтона. В дипведомстве призвали американскую сторону отказаться от конспирологических теорий в отношении Москвы и сосредоточиться на работе.