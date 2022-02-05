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Гендиректора входящего в Минэнерго предприятия арестовали за мошенничество

Гендиректора ФГУП ФЭСКО, входящего в Минэнерго, Николая Мягких арестовали за мошенничество

Фото: Shutterstock

Гендиректора «Федеральной энергосервисной компании» (ФГУП ФЭСКО) Николая Мягких, задержанного по уголовному делу о мошенничестве, арестовали. Его предприятие входит в состав Минэнерго. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Головинскому районному суду Москвы было необходимо избрать должные меры пресечения в отношении Мягких. В итоге было решено арестовать мужчину. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О том, что ФСБ задержала в Москве гендиректора компании, подведомственной Минэнерго, стало известно 4 февраля. Его остановили в Домодедово по возвращении из Перми. По данным следствия, Николай Мягких с помощью фиктивной оценки занижал стоимость машин ведомственного автопарка на 90 процентов, при этом продавал их по реальной цене.

Первоначально его задержали в рамках дела, заведенного по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. В ходе расследования выяснилось, что с 2018 по 2019 год оценщикам ФГУП Минэнерго пришли дефектные ведомости о необходимости ремонта 108 автомобилей, находящихся в хозяйственном ведении ФЭСКО.

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Варвара Кошечкина
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