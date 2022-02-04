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ФСБ задержала главу входящего в Минэнерго предприятия по делу о мошенничестве

Главу подведомственного Минэнерго предприятия задержали за мошенничество с автомобилями
Николай Мягких

Николай Мягких. Фото: deloros-perm.ru

В Москве ФСБ задержала гендиректора подведомственной Минэнерго «Федеральной энергосервисной компании» (ФГУП ФЭСКО) Николая Мягких. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает «Ъ».

По данным издания, его задержали в аэропорту Домодедово, после возвращения из Перми. Правоохранители полагают, что Мягких с помощью фиктивной оценки занижал стоимость машин ведомственного автопарка на 90%, при этом продавая их по реальной цене. Ущерб от его деятельности оценивается в 80 миллионов рублей. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Мягких был задержан в рамка ранее возбужденного уголовного дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. В ходе расследования выяснилось, что с января 2018 по середину 2019 года оценщикам ФГУП Минэнерго пришли дефектные ведомости о необходимости ремонта 108 автомобилей, находящихся в хозяйственном ведении ФЭСКО. Документы были направлены сразу из 26 регионов России.

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Владимир Седов
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