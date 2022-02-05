Белла Хадид рассказала о помогающих сохранить душевное спокойствие ритуалах

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид в интервью изданию Bustle рассказала о своем образе жизни и маленьких ритуалах, которые помогают ей сохранять душевное спокойствие и находиться в гармонии с собой.

Знаменитость, которой диагностировали аутоиммунное заболевание в 13 лет, призналась, что перепробовала практически все существующие нетрадиционные средства и методы лечения.

По ее словам, бороться с тревожностью и депрессией ей помогают ведение дневника и 30-минутные утренние прогулки. Раньше Хадид частно по утрам пила кофе, но со временем она перешла на безалкогольные коктейли. «Это то, что действительно дает мне толчок, но не вызывает того мучительного беспокойства, когда я не способна нормально функционировать и работать», — добавила она, признавшись, что в последнее время стала намного реже употреблять алкоголь.

Описывая ежедневную рутину, Хадид упомянула, что каждое утро она начинает со стакана воды. После этого она заполняет три страницы дневника, а затем — медитирует. Снимать стресс ей также помогают душ, иглоукалывание и массаж. «Я также могу просто расслабиться и принять ванну. В целом я довольно неприхотлива, когда речь идет о моем свободном времени. Иногда мне достаточно просто ничего не делать и не чувствовать себя виноватой», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид прошлась по улицам в откровенном наряде в стиле 1990-х. Манекенщица украсила свой образ аксессуарами, которые пользовались популярностью в 1990-х годах, а именно серьгами-кольцами и леопардовой сумкой.