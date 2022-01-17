Белла Хадид прошлась по улицам в откровенном наряде в стиле 1990-х

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид появилась на публике в откровенном образе в стиле 1990-х годов. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

Знаменитость прошлась по улицам Западного Голливуда в коричневом мини-платье без рукавов, которое оформлено глубоким декольте и вырезом на спине. В качестве обуви она выбрала белые сапоги на каблуках. Манекенщица украсила свой образ аксессуарами, которые пользовались популярностью в 1990-х годах, а именно, серьгами-кольцами и леопардовой сумкой.

На размещенных кадрах видно, что волосы Хадид собраны в небрежный пучок, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Известно, что в таком наряде модель отправилась на ужин в ресторан вместе с братом Анваром.

Ранее в январе Белла Хадид снялась без белья в оголяющем грудь платье. Модель сфотографировалась в студии в зеркало в одежде люксового бренда Givenchy. Знаменитость снялась в облегающем мини-платье телесного цвета из прозрачной ткани. При этом на размещенных кадрах видно, что Хадид позирует без нижнего белья.