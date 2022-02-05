В Китае перечислили самые вкусные блюда русской кухни

Житель Китая на платформе WeChat рассказал о своих впечатлениях от русской кухни. Самые вкусные из блюд он посоветовал обязательно попробовать иностранцам, отправляющимся в Россию.

В первую очередь китаец обратил внимание на супы, которые согревают жителей России в холода. По его мнению, особенно питательными являются щи.

Привлекла внимание китайца и уха. Мужчина подчеркнул, что рецепт этого супа «передается российскими хозяйками и поварами из поколения в поколение». Летом, по совету китайца, нельзя отказываться от окрошки.

Стоит обратить внимание и на разные каши, пишет автор публикации: пшеничную, гречневую, манную, ячневую, кукурузную. В них можно добавить приправы и пряности, заметил китаец.

Ранее врачи рассказали о четырех продуктах, которые помогут справиться с хандрой в зимнее время.

Они объяснили, что некоторые люди испытывают в холодный сезон сезонное аффективное расстройство (САР), которое приводит к депрессии, апатии, усталости, нарушению когнитивных функций, ожирению. Расстройство появляется из-за ряда факторов, таких как недостаток витамина D, падение уровня серотонина и изменение уровня мелатонина.

Таким людям нужно ходить к психологу, использовать антидепрессанты. Врач назвала секрет повышения настроения с помощью еды. Диетолог Джулиана Тамайо (Juliana Tamayo) рекомендует есть обогащенные злаки.