Перечислены четыре продукта для повышения настроения зимой

Врачи рассказали о четырех продуктах в зимнее время, которые помогут справиться с хандрой, пишет Eat This, Not That!.

Они объяснили, что некоторые люди испытывают в холодный сезон сезонное аффективное расстройство (САР), которое приводит к депрессии, апатии, усталости, нарушению когнитивных функций, ожирению. Расстройство появляется из-за ряда факторов, таких как недостаток витамина D, падение уровня серотонина и изменение уровня мелатонина. Чаще им страдают женщины. «Симптомы обычно возникают в осенние и зимние месяцы, когда меньше солнечного света, и обычно улучшаются с приходом весны», — перечислили в Американской психиатрической ассоциации. Самыми сложными месяцами для пациентов специалисты считают январь и февраль.

Таким людям нужно ходить к психологу, использовать антидепрессанты. Врач назвала секрет повышения настроения с помощью еды. Диетолог Джулиана Тамайо (Juliana Tamayo) рекомендует есть обогащенные злаки. «Большинство злаков богаты клетчаткой, витамином B12 и фолиевой кислотой. Это три основных питательных вещества для борьбы с симптомами депрессии», — подчеркнула она. Врач напомнила, что витамин B12 является важным для психического здоровья, поэтому часто у людей с его дефицитом развивается анемия и вялость. С другой стороны, фолиевая кислота участвует в регенерации и создании новых клеток, что помогает телу чувствовать себя здоровым и молодым.

Врач посоветовала есть рыбу. «Употребление нежирных белков может помочь облегчить симптомы "зимней хандры", потому что это источник белка, который не вызывает расстройства желудка или воспаления», — объяснил диетолог. Ее коллега Сьюзан Келли (Susan Kelly) призывает употреблять тофу. «Темный какао-шоколад может помочь облегчить симптомы депрессии», — отметила Тамайо. «Исследования показывают, что в темном шоколаде много магния, который является важным минералом, играющим роль в облегчении симптомов депрессии», — подчеркнула она.

Ранее психолог Иван Карнаух заявил, что апатия менее серьезна, чем депрессия.