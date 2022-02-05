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Минздрав разъяснил процесс оформления больничного при признаках ОРВИ и COVID-19

Россияне смогут оформлять больничный лист дистанционно без предъявления ПЦР-теста

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россиянам облегчили процесс оформления больничного листа при признаках ОРВИ и COVID-19. Работники смогут оформлять лист нетрудоспособности дистанционно, без предъявления теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«Согласно внесенным изменениям, при появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на горячую линию "122" или в колл-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на срок семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется», — разъяснили в министерстве.

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Ранее сообщалось, что в 2022 году россиянам начнут выдавать больничные по-новому. В частности, бумажный листок нетрудоспособности заменят на электронный, а также изменится размер выплат по больничному. Электронный больничный с января 2022 года станет обязательным. Кроме того, информация о больничном будет поступать из поликлиники напрямую в Фонд социального страхования (ФСС), который в свою очередь проинформирует работодателя.

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Асель Минбаева
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