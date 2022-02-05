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В США выявили более 900 тысяч смертей из-за коронавируса

В США выявили более 900 тысяч смертей из-за COVID-19, всего заразились 76,4 миллиона

Фото: Reuters

В США выявили более 900 тысяч смертей из-за последствий коронавируса с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Всего с начала пандемии COVID-19 в США от последствий COVID-19 умерли в общей сложности 901 388 человек. При этом лишь за последние четыре недели было зафиксировано свыше 60 тысяч летальных исходов.

Кроме того, примерно треть от всех случаев смерти пациентов с коронавирусом приходится на период с ноября 2020 года по февраль 2021 года, когда в стране был зафиксирован резкий скачок заболеваемости.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 76,4 миллиона американцев. На фоне распространения омикрон-штамма инфекции более 17 миллионов случаев заражения были зафиксированы в последние четыре недели.

Ранее ученые Университета Джона Хопкинса (США) заявили, что не существует доказательств эффективности локдаунов в подавлении распространения коронавируса SARS-CoV-2. Специалисты провели систематический обзор и статистический анализ существующей научной литературы, которая потенциально подтверждала бы мнение, что локдауны снижают смертность от COVID-19.

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Марина Совина
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