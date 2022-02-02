Ученые США заявили о бесполезности локдаунов

Ученые Университета Джона Хопкинса (США) заявили, что не существует доказательств эффективности локдаунов в подавлении распространения коронавируса SARS-CoV-2. К такому выводу они пришли на основе метаанализа исследований, посвященных эффективности карантинных мер и самоизоляции. Результаты опубликованы в Studies of Applied Economics.

Специалисты провели систематический обзор и статистический анализ существующей научной литературы, которая потенциально подтверждала бы мнение, что локдауны снижают смертность от COVID-19.

Ученые просмотрели около 20 тысяч исследований, и только 24 из них подходили для включения в метаанализ. Они были разделены на три группы: исследования эффективности локдаунов в зависимости от строгости, исследования режима самоизоляции и специальные исследования, связанные с принудительными ограничениями. Результаты продемонстрировали, что каждая из трех групп не поддерживает вывод, что блокировки значительно повлияли на смертность от COVID-19. В Европе и США локдауны снизили смертность лишь на 0,2 процента в среднем, а введение режима самоизоляции способствовало снижению смертности на 2,9 процента.

Как заключают авторы работы, хотя блокировки практически не повлияли на здоровье населения отрицательно, они привели к огромным экономическим и социальным издержкам, поэтому политика блокировки не является обоснованной и должна быть отвергнута.