В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за бездомных собак

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бездомных собак. Об этом сообщили в пресс-службе правительства российского региона.

В сообщении говорится, что введение этого режима направлено на то, чтобы исключить пребывание на улицах городов и населенных пунктов безнадзорных животных, а также обеспечить приоритет безопасности жизни и здоровья человека.

В пресс-службе пояснили, что режим позволит проконтролировать запрет на кормление бездомных животных, их выгул без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных.

Государственной ветеринарной службе региона поручено обеспечение работы временных приютов для животных и определение потребности для строительства постоянных.

О гибели девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края стало известно 22 января. На ребенка напала стая бродячих собак, позже ее тело обнаружили на одном из пустырей. По факту гибели россиянки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Председателю СКР Александру Бастрыкину лично доложат о ходе расследования гибели девочки. Кроме того, ему передадут данные об уже установленных к настоящему моменту фактах о произошедшем. Глава СКР также поручил передать дело о гибели ребенка от нападения собак в ГСУ СК.