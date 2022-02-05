Политолог рассказал о наглости «дурачка и болтуна» Джонсона

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон при своем мнимом влиянии начал вести себя слишком нагло и самоуверенно, особенно в шагах по ситуации вокруг Украины.

«Он, конечно, дурачок и безответственный болтун. Для меня это очевидно. Но проблема как раз в том, что он премьер-министр немаленькой страны. И важно то, что он неадекватен. Он не отдает себе отчета в том, что ситуация очень серьезная. Джонсон думает, что он может выделываться в вопросах создания трехсторонних союзов и поставлять много оружия, и ему за это ничего не будет», — заявил политолог.

По его словам, Джонсон не состоянии оценить всю серьезность сложившейся ситуации. Премьер все еще уверен в том, что живет в те времена, когда Британия может указывать России что ей нужно делать, добавил Погребинский. Он отметил, что даже американцы при их жесткой риторике не ведут себя столь нагло, стараясь хоть как-то маневрировать в международной политике, в отличие от британцев, считающих, что они могут себе позволить такое поведение.

Ранее политолог-международник Андрей Бузаров объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский так внезапно решил сблизиться с Борисом Джонсоном именно сейчас, а не раньше. По его мнению, это произошло не случайно — каждая из сторон преследует свои корыстные цели.