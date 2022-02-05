На Украине объяснили «вынужденное» сближение Зеленского с Джонсоном

Политолог-международник Андрей Бузаров в эфире телеканала «НАШ» объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский так внезапно решил сблизиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном именно сейчас, а не раньше. По его мнению, это произошло не случайно — каждая из сторон преследует свои корыстные цели.

«Все прекрасно понимают, что не просто так Зеленский именно сейчас решил сближаться с Британией. И не просто так Борис Джонсон именно сейчас решил поддерживать украинскую власть. Сейчас союз с Великобританией — это мера вынужденного характера для украинской элиты, и желание Бориса Джонсона возвыситься над своими друзьями и конкурентами», — заявил эксперт.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оценил переговоры «погрязших в распрях» Владимира Зеленского и Бориса Джонсона. Сенатор отметил, что на встрече в Киеве каждая сторона решала свои собственные проблемы, но не национальные или общеевропейские, поэтому ценность такого диалога «стремится к нулю».