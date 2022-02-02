В Совфеде оценили встречу «погрязших в распрях» Зеленского и Джонсона

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook оценил переговоры «погрязших в распрях» президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Сенатор отметил, что на встрече в Киеве каждая сторона решала свои собственные проблемы, но не национальные или общеевропейские, поэтому ценность такого диалога «стремится к нулю».

Косачев также сравнил встречу Зеленского и Джонсона с переговорами президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, в случае главы российского государства и венгерского премьера «миссия удалась», поскольку это был разговор настоящих лидеров, которые отстаивали не только интересы своих стран, но и всей Европы, поэтому смогли достичь конкретных договоренностей.

«В Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю», — заключил сенатор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что договорился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о действиях по обеспечению безопасности и стабильности в Черноморском регионе, а также в сфере кибербезопасности.

1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с рабочим визитом в Киев. Сообщалось, что стороны будут обсуждать вопросы безопасности, а также военно-техническое сотрудничество двух стран.

