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Экономист оценил вероятность подорожания продуктов

Экономист Верников допустил рост цен на овощи и фрукты при скачке рубля из-за геополитики

Фото: Pixabay

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников оценил вероятность роста цен на продукты. Он подчеркнул, что резкое подорожание в 2022 году не ожидается, однако возможны сюрпризы, сообщает «Прайм».

Верников заявил, что в 2021 году наблюдался антирекорд роста цен на овощи. Такая ситуация сложилась из-за роста стоимости удобрений, транспортных услуг, газа для отопления теплиц. На рынке также отразилась и нехватка рабочей силы. Однако в этом году «аналогичный взрывной роста цен» на продукты не ожидается.

Экономист спрогнозировал, что стоимость продуктов не покажет значительный рост благодаря мерам Центробанка для замедления инфляции. На ситуацию также повлияет эффект «высокой базы», при котором подорожание приостановится «абсолютно на все товары». Однако он допустил рост цен на овощи и фрукты при резком скачке рубля из-за геополитики.

«В случае резкого ослабления курса нацвалюты по отношению к доллару, неизбежно вырастет в цене импорт, а, стало быть, все импортные овощи и фрукты», — предположил специалист.

Эксперт добавил, что в 2021 году одним из наиболее подорожавших продуктов стала белокочанная капуста, которая производится в разных регионах страны. Специалист объяснил тенденцию тем, что «производители переложили на потребителя все свои риски, а отсутствие конкуренции с импортом привело к тому, что цены никто не контролировал, чтобы не приводить к исчезновению товара». Ситуацию пока не урегулировали, поэтому в этом году может произойти нечто похожее.

Ранее в России спрогнозировали возможное снижение цен на продукты, связанные с пшеницей и сахарной свеклой С таким мнением выступил директор Финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

Марина Совина
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