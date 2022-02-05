Дизайнер назвала пять способов сделать интерьер роскошным

Дизайнер Фэй Робинсон-Хей (Faye Robinson-Hey), возглавляющая компанию Robinson King Interiors, раскрыла пять бюджетных способов сделать интерьер визуально роскошнее и богаче. Ее рекомендации опубликовало издание The Sun.

Специалист посоветовала обзавестись покрывалом и парой стильных подушек, чтобы кровать не уступала по внешнему виду спальным местам в отелях. Робинсон-Хей отметила, что сама обычно делает выбор в пользу белых простыней и подушек, поверх которых размещает три квадратные и две прямоугольные подушки меньшего размера. Она призывает выбирать однотонные постельные принадлежности без узоров и добавить покрывало на нижнюю часть спального места. В холодный сезон покрывало может быть из искусственного меха или бархата, а в теплый — из более легких материалов, таких как шелк.

Еще одним способом придать интерьеру более люксовый вид специалист назвала соблюдение «правила трех» при покупке аксессуаров для комнат. По ее словам, нечетное число предметов способно зрительно сделать интерьер более дорогим, особенно, если речь идет о предметах разной высоты, формы и текстуры. По словам дизайнера, найти подходящие вазы, изделия из керамики и искусственные растения можно в таких магазинах, как H&M и IKEA.

Кроме того, собеседница издания призвала обратить внимание на ароматические свечи и диффузоры, которые будут источать изысканный аромат, даря домочадцам и гостям чувство уюта.

Сделать интерьер визуально богаче помогут белые полотенца, которые выглядят намного дороже пестрых и разноцветных. Для ванной эксперт также советует выбирать простые коврики.

Робинсон-Хей добавила, что существенно изменить облик жилища помогает и освещение, поэтому она призывает использовать вместо «холодных» потолочных светильников свечи, настольные лампы и торшеры, которые будут излучать мягкий свет. По ее словам, все перечисленные ею маленькие хитрости помогут сделать дом похожим на отель.

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