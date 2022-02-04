Россиянам рассказали об опасности использования уличной обуви в квартире

Ходить дома в уличной обуви опасно, хотя в ряде стран отсутствие тапочек в квартире считается нормой. О рисках, связанных с использованием уличной обуви в домашней обстановке, телеканалу «Москва 24» рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Как отметил эксперт, подошвами ботинок человек касается поверхности, на которой есть множество патогенных микроорганизмов, в том числе вирусы и грибковые инфекции. «Достаточно пройтись по затоптанному уличной обувью полу босыми ногами, чтобы заразиться», — предупредил Прокофьев. Микоз можно получить, если на ногах есть даже самые незначительные повреждения, подчеркнул он. При этом лечение этого заболевания может занять около года.

Очень опасна для россиян бактериальная флора, которая есть на уличной обуви: микрочастицы слюны, мокроты и собачьих экскрементов, указал врач. Он назвал тех, кто наиболее подвержен заражению тяжелым инфекциями через грязную обувь, — это больные диабетом.

По словам Прокофьева, на зимней обуви также есть остатки реагентов, которые могут повредит кожу рук, например, во время уборки. Не стоит забывать и о способности коронавируса оставаться на поверхностях в течение некоторого времени, подчеркнул эксперт.

Он посоветовал гражданам перед входом в квартиру обрабатывать подошвы с помощью специальных приспособлений. Одно из них — так называемый дезинфицирующий коврик. Для ношения дома врач рекомендовал полиуретановые шлепанцы — их можно часто мыть и обрабатывать.

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