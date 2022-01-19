Россиянам раскрыли неожиданные преимущества ковров

Ковры помогают снизить уровень шума и вибрации, а также улучшают качество воздуха. Неожиданные преимущества ковров раскрыла дизайнер интерьеров Полина Цветкова, сообщает «Газета.ру».

По словам эксперта, ковры очищают воздух, удерживая частицы пыли до их попадания в пылесос. Как и плотные шторы, ковры помогают сохранить тепло в квартире — это, наравне с окнами с хорошей теплоизоляцией, обеспечивает эффективность отопления. Такое решение сэкономит ресурсы, что пойдет на пользу экологии.

Цветкова также посоветовала россиянам выбирать бытовую технику с энергосберегающим режимом и светодиодные лампы, которые позволяют экономить электричество. Снизить количество мусора можно, установив на кухне измельчитель бытовых отходов — диспоузер. Для экономии воды эксперт порекомендовала оснастить смеситель в раковине аэратором.

Старую мебель Цветкова посоветовала не выбрасывать, а отдавать на реставрацию. При покупке новых предметов интерьера стоит обращать внимание на местных производителей и выбирать продукцию из переработанного сырья. Такие привычки не только сэкономят средства, но и помогут улучшению экологической ситуации.

Ранее в декабре россиян предупредили, что эфирные масла в квартирах могут быть опасны для здоровья, так как многие из них являются сильными аллергенами. Приятный запах в помещении можно обеспечить с помощью специальных диффузоров и спреев с синтетическими веществами. В том числе хорошим решением станут спреи для текстиля, ковров и мягкой мебели.