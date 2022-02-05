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В Италии предупредили непривитых от COVID-19 о серьезных рисках

Высший институт здоровья Италии заявил, что непривитые от COVID-19 умирают в 25 раз чаще

Фото: Shutterstock

Сотрудники Высшего института здоровья Италии в рамках проводившихся исследований выявили, что непривитые от COVID-19 умирают в 25 раз чаще, чем получившие дополнительную дозу препарата. О других серьезных рисках сообщается на сайте ISS.

Отказавшиеся от вакцинации лица в 10 раз чаще попадают в госпиталь и в 27 раз чаще оказываются в отделении интенсивной терапии, нежели те, которым ввели бустер, предупредили ученые.

Представители ISS оценивали эффективность вакцин против тяжелого течения COVID-19 примерно в 90 процентах в течение 120 дней после первой вакцинации и в 95 процентах после получения бустера.

Ранее правительство Италии ввело штраф за отказ от вакцинации для людей в возрасте 50 лет и старше.

Штраф в размере 100 евро будут вынуждены заплатить те, у кого нет сертификата о вакцинации или медицинского отвода с причинами отсутствия прививки. Кроме этого, с 15 февраля все итальянцы старше 50 лет должны будут предоставлять сертификат о полной вакцинации или справку о наличии антител к коронавирусу, чтобы попасть на работу, иначе они лишатся зарплат.

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Анна Щербакова
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