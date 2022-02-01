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В Италии ввели штраф за отказ от вакцинации

Правительство Италии ввело штраф за отказ от прививки от COVID-19 для людей старше 50 лет

Фото: Lukas Barth / Reuters

Правительство Италии ввело штраф за отказ от вакцинации для людей в возрасте 50 лет и старше. Об этом сообщает РИА Новости.

Штраф в размере 100 евро будут вынуждены заплатить те, у кого нет сертификата о вакцинации или медицинского отвода с причинами отсутствия прививки. Кроме этого, с 15 февраля все итальянцы старше 50 лет должны будут предоставлять сертификат о полной вакцинации или справку о наличии антител к коронавирусу, чтобы попасть на работу, иначе они лишатся зарплат.

Если привитые итальянцы не получат бустерную дозу вакцины, то срок действия их сертификата сократится с девяти месяцев до шести. Однако в правительстве также отметили улучшение эпидемиологической ситуации. «Мы должны быть по-прежнему осторожны, но можем начать планировать новый этап в борьбе с COVID», — заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Ранее стало известно, что итальянские ученые выделили новую разновидность коронавируса, так называемый омикрон-2. По словам директора Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя, специалисты выявили новый штамм вируса больше месяца назад, но решили «не тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного омикрону-1».

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Николай Чигасов
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