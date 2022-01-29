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В Италии сообщили о новой разновидности омикрон-штамма COVID-19

Итальянские ученые выявили новую разновидность штамма «омикрон-1» коронавируса

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Итальянские ученые выделили новую разновидность коронавируса, так называемый «омикрон-2». Об этом сообщил директор Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя, сообщает РИА Новости.

По его словам, специалисты выявили новый вирус COVID-19 больше месяца назад, но решили «не тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного "омикрону-1"». «Эта мутация, омикрон, все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. Все в мире, даже производители вакцин, согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени», — заявил эксперт.

Директор «Спалланцани» отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться раз в год, штамм омикрон позволяет говорить о COVID-19 в будущем как о сезонном заболевании.

Ранее, 21 января, в Великобритании также обнаружили новый вариант штамма коронавируса BA.2. Согласно предварительным анализам агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), BA.2 распространяется с более высокой скоростью и замечен уже в 40 странах.

Валентина Процкова
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