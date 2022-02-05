Лукашенко заявил о невозможности войны Белоруссии с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о невозможности военного конфликта республики с Украиной. В случае его возникновения, он длился бы три-четыре дня, подчеркнул он в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем», — отметил белорусский лидер.

Также Лукашенко призвал отказаться от мыслей о вооруженном конфликте и подчеркнул, что воевать со странами ОДКБ бесперспективно, в особенности с Россией. При этом он уточнил, что не имеет ввиду ядерное или какое-либо еще оружие. «Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте», — сказал он.

Ранее Лукашенко назвал условие для ухода с поста президента. По его словам, он готов оставить управление страной, если обстановка там нормализуется. «Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств», — заявил белорусский лидер.