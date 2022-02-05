Россиянам назвали правила въезда в популярную пляжную страну

В Марокко возобновили международное авиасообщение и назвали новые правила въезда. Власти разрешат пребывание на территории государства только обладателям сертификата о вакцинации, сообщает авиакомпания Royal Air Maroc на официальном сайте.

Согласно новым правилам, которые коснутся также российских туристов, для въезда пассажирам от 18 лет необходимо иметь сертификат о вакцинации и результат ПЦР-теста, который был сделан в течение 48 часов, а также заполнить анкету на сайте авиарегулятора.

Пассажирам от 6 до 18 лет понадобится результат ПЦР-теста и заполненная анкета, а детям до 6 лет необходима лишь анкета. Детям от 12 до 18 лет нужно иметь при себе при регистрации в аэропорту сертификат о вакцинации двумя дозами. Также сообщается, что по прибытии рейса медработники выборочно проведут ПЦР-тестирование среди пассажиров.

В сертификате о вакцинации, который должен быть у пассажира, требуется отметка о трех вакцинах. Если у туриста есть только одна или две дозы препарата, то дополнительно необходимо предоставить сертификат о вакцинации, результат ПЦР или антиген-теста, или документ о выздоровлении. Детям от 12 до 18 лет необходимо иметь при себе сертификат с двумя дозами.

Отмечается, что власти также примут сертификаты с отметкой о вакцинации российским препаратом «Спутник V».

Власти Марокко отменили авиасообщение с 29 ноября прошлого года в связи с распространением омикрон-штамма COVID-19, запрет неоднократно продлевался.

27 января пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что российские туристы резко заинтересовались турами в Великобританию на фоне новостей об отмене карантина по приезде для всех иностранных путешественников с 11 февраля. Она выразила надежду, что к майским праздникам групповые туры в Британию станут снова популярны.