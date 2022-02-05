Найден способ спасти планету с помощью микробов

Фермеры нашли новый способ спасти планету. Технологические компании получили 777 миллионов долларов (более 59,2 миллиарда рублей) от инвесторов на разработку удобрений с живыми микробами. Крупные компании вложились в бактериальные удобрения, чтобы отказаться от вредных для экологии продуктов, сообщает Reuters.

Микробы, в том числе грибы и вирусы, многие десятилетия используются для защиты растений от насекомых и болезней. Однако в последнее время из-за растущей угрозы глобального потепления разработчики начали активно применять их в качестве экологичного удобрения, которое позволит уменьшить потребность в синтетических аналогах — таких как азотные удобрения — без вреда для урожайности.

Бактериальное удобрение частично избавит фермеров от использования азота, который загрязняет воду и провоцирует выбросы вредных веществ в атмосферу. Это особенно актуально, так как компании находятся под давлением со стороны правительства. Например, Канада хочет избавиться от выбросов от удобрений к 2030 году, а Евросоюз — уменьшить их.

Вложения в технологические компании стали привлекательными для инвесторов на фоне роста цен на синтетические удобрения из-за сокращения поставок. В 2021 году инвестиции в разработку бактериальных удобрений выросли вдвое с 2020-го.

При этом эффективность бактериальных удобрений пока не доказана, а компании не требуют от разработчиков информацию об этом. «Если экологичные аналоги негативно скажутся на урожайности, это нанесет вред всей индустрии», — отметил агроном Джон Трелоар (Jon Treloar) из компании Denmark-based Novozymes, которая является крупным поставщиком экологичных удобрений.

В январе эксперты предупредили о возможном голоде по всему миру из-за роста цен на удобрение. Журналиста издания The Times связал повышение стоимости продукта с давлением, которое Россия оказывает на рынок с помощью поставок газа.