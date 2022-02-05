В Польше назвали условие для запуска «Северного потока-2»

Российская компания «Газпром» может получить монополию на использование газопровода «Северный поток-2». Об этом написал журналист из Польши Анджей Кублик в статье для издания Gazeta Wyborcza.

Кублик отметил, что ситуация с газом в Европе является обостренной, поскольку в хранилищах в Германии, Австрии и Нидерландах отсутствуют запасы топлива. «Если так произойдет, европейским компаниям будет сложно справиться с резким скачком спроса, в результате возникнет дефицит сырья», — подчеркнул он.

По мнению журналиста, Россия постарается использовать «внезапный кризис» на энергетическом рынке Европы «в своих целях». Он назвал условие для запуска «Северного потока-2»: он полагает, что это произойдет при морозах в Евросоюзе.

«Одна из них состоит в том, чтобы "Газпрому", вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монопольное право на использование нового газопровода "Северный поток-2"», — подчеркнул Кублик.

Ранее В Германии назвали условие для возобновления сертификации «Северного потока-2». Представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон подчеркнул, что для возвращения к процедуре нужны соответствующие документы.