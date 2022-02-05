В США призвали Украину продолжить путь в НАТО

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что Украина делает необходимые шаги, чтобы стать членом НАТО. Об этом она заявила в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», транслируемой на YouTube.

Она также призвала Украину продолжать путь в НАТО. «Когда альянс собирался поговорить, когда рассматривались предложения России, все 30 членов сказали, что они отбрасывают идею России о том, что она должна решить за Украину, и также согласились, что политику открытых дверей нужно сохранить», — сказала Квин.

Временная поверенная добавила, что эта политика должна продолжаться и дальше и США счастливы, что Украина хочет идти по этому пути. «Украина делает необходимые шаги, чтоб стать членом НАТО. Сделаны ли они уже? Нет. Но они предусматривают, что Украина сделает все необходимое, чтоб в конце концов присоединиться к НАТО», — отметила она.

Квин также заявила, что Украине стоит набраться «немного терпения», чтобы и дальше работать и использовать инструменты, которые уже есть.

Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что вступление Украины в альянс в ближайшее время невозможно. Также он заявил, что для членства Украины в НАТО в альянсе должен быть консенсус, который на сегодняшний день отсутствует. Джоанэ добавил, что НАТО поддерживает Киев, однако не собирается принимать участие в военных действиях в стране.