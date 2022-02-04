В НАТО заявили о невозможности вступления Украины в альянс в ближайшее время

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что вступление Украины в альянс в ближайшее время невозможно. Об этом он заявил телеканалу France24.

«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», — сказал Джоанэ.

Также он заявил, что для членства Украины в НАТО в альянсе должен быть консенсус, который на сегодняшний день отсутствует. Джоанэ добавил, что НАТО поддерживает Киев, однако не собирается принимать участие в военных действиях в стране.

Ранее Джоанэ прокомментировал позицию альянса по вопросу военной помощи Украине. Он заявил об отсутствии раскола в НАТО по вопросу помощи Украине, поскольку альянс «не оказывает непосредственной военной поддержки Украине». Он отметил, что решение некоторых членов НАТО отправлять Украине оружие не должно разделить партнеров. Джоанэ также сообщил, что НАТО направит на Украину команду специалистов в области кибербезопасности.