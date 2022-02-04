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В НАТО прокомментировали помощь Украине

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил об отсутствии раскола в альянсе по вопросу помощи Украине
Мирча Джоанэ

Мирча Джоанэ. Фото: Radu Sigheti / Reuters

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал позицию альянса по вопросу военной помощи Украине. В интервью телеканалу France24 он подчеркнул, что организация поддерживает страну разными способами.

Замгенсека заявил об отсутствии раскола в НАТО по вопросу помощи Украине, поскольку альянс «не оказывает непосредственной военной поддержки Украине». Он отметил, что решение некоторых членов НАТО отправлять Украине оружие не должно разделить партнеров.

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«НАТО не будет вмешиваться в войну в Украине — мы поддерживаем ее многими другими способами. Этим также занимаются отдельные союзники», — подчеркнул Джоанэ.

Джоанэ также сообщил, что НАТО направит на Украину команду специалистов в области кибербезопасности. Таким образом альянс поможет бороться стране с «дезинформацией», которую якобы распространяет Россия.

Ранее Украина пожаловалась на блокировку вступления в кибер-НАТО. Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

Марина Совина
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