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Украина пожаловалась на блокировку вступления в кибер-НАТО

Секретарь СНБО Данилов пожаловался на блокирующую вступление Украины в кибер-НАТО страну

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пожаловался на то, что одна из европейских стран блокирует вступление республики в кибер-НАТО. Его цитирует УНИАН.

По словам Данилова, Украина подала все необходимые документы и прошла все верификации для вступления в организацию летом 2021 года. «Там, так же как в НАТО, консенсусом принимаются решения. Так вот, одна из европейских стран нам отказала в участии нашей в этой уважаемой институции», — рассказал секретарь СНБО.

Политик не стал называть страну, но отметил, что она является членом Евросоюза и НАТО, а также граничит с Украиной. Он подчеркнул, что все это происходит на фоне регулярных кибератак на Украину.

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В августе 2021 года стало известно, что Украина подала запрос на присоединение к Объединенному центру по киберобороне НАТО (NATO Cooperative Cyber ​​Defence Centre of Excellence), который базируется в Таллине. Центр был основан семью странами альянса и официально не входит в командную структуру, но имеет аккредитацию НАТО.

В ночь на 14 января произошла кибератака на правительственные сайты Украины. Был потерян доступ к сайтам кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали произошедшее самой крупной хакерской атакой за четыре года.

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Алиса Реброва
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