Семь должностных лиц привлекли к ответственности после аварии на химкомбинате

Семь должностных лиц и одно юридическое лицо привлекли к административной ответственности после аварии на химическом комбинате «Каменский» в Ростовской области, где во время ЧП в июле 2021 года погибло семь человек. Об этом сообщила Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), передает ТАСС.

Отмечается, что комиссия Северо-Кавказского управления Ростехнадзора завершила техническое расследование причин произошедшего, ответственные лица были привлечены по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ за допущенные нарушения требований в области промышленной безопасности.

С сентября 2021 года было проведено пять проверок в отношении химкомбината, зафиксировано 55 нарушений.

Также стало известно, что в понедельник, 31 января, Минпромторг подтвердил возбуждение уголовного дела по факту чрезвычайного происшествия на «Каменском». Причиной были названы грубые нарушения требований промышленной безопасности.

Авария на заводе произошла вечером 29 июля. Как стало известно изданию Baza, это случилось из-за сбоя оборудования. Когда рабочие изготавливали формы, на одной из установок не закрылся специальный «отсекатель» — тогда руководитель решил закрыть его вручную. В цех вошли семь сотрудников, хотя по правилам внутри могли находиться только пять человек. Вспышка произошла, когда рабочие чинили заслонку.

«Комбинат Каменский» является одним из самых крупных химических предприятий юга России и градообразующим предприятием города Каменск-Шахтинский. Согласно официальному сайту завода, «Комбинат Каменский» выпускает «важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны».