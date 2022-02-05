В Крыму назвали провокацией публикации СМИ о вторжении на Украину

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал провокацией публикации западных СМИ, которые сообщают о якобы имеющихся у России планах вторжения на Украину. Его слова передает РИА Новости.

В частности, так Цеков оценил статью немецкой газеты Bild, которая опубликовала «план вторжения на Украину». По мнению сенатора, такие публикации имеют цель разжечь на Украине антироссийские настроения. «И эти провокации идут уже давно, поэтому неожиданными для нас они не являются. Мы слышим, что они говорят», — добавил он.

В то же время политик высказал уверенность в том, что Украина будет в составе единой с Россией страны. Однако соединение государств произойдет не военным путем, подчеркнул он. «Я верю, что придет время, когда все здравомыслящие украинцы поймут, что будущее ее может быть только с Россией», — заключил Цеков.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал публикацию Bild средством информационной войны. В материале рассказывается о «планах руководства России о вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Итогом подобного «плана» должно стать вхождение Украины в Союзное государство, затем проведение референдума о вхождении в состав России и создание системы лагерей для несогласных жителей.