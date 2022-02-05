В Госдуме назвали публикации СМИ о вторжении на Украину средством инфовойны

Публикации в СМИ, которые сообщают о якобы имеющихся у России «планах вторжения» на Украину, являются средством информационной войны и приводят к нагнетанию мировой напряженности, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня, когда информация распространяется со скоростью света, роль снаряда выполняют заявления СМИ. Сначала — провокация со стороны Bloomberg, теперь — сочинение на вольную тему от Bild. Такие информационные удары, несмотря на свою абсурдность, действительно нагнетают панику, способствуют истерии», — заявил депутат.

Белик считает, что в рамках инфовойны «западной прессе не нужен особый повод, ведь они сами все придумают, прокомментируют и распространят». Он выразил негодование тем, что такими методами пользуются крупнейшие СМИ с большой аудиторией, и назвал их материалы «откровенным бредом».

5 февраля Посольство России в ФРГ назвало «план вторжения на Украину», который опубликовала немецкая газета Bild, «странной смесью спекуляций и слухов» и отказалось как-либо это комментировать.

В материале издания рассказывается о «планах руководства России о вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Итогом подобного «плана» должно стать вхождение Украины в Союзное государство, затем проведение референдума о вхождении в состав России и создание системы лагерей для несогласных жителей.