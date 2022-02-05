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Посол России рассказал о подготовке США ввести новые санкции

Посол России в США Антонов: к 30 июня еще 28 российских дипломатов покинут США

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Москва ожидает, что Вашингтон введет новые санкции. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

По его словам, в Соединенных Штатах есть консенсус в отношении того, что нужны новые рестрикции против России. При этом пока неизвестно, какими именно они будут, отметил дипломат.

Антонов добавил, что к 30 июня из США должны будут уехать еще 28 российских дипломатов. Отвечая на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений, посол заявил, что данный вопрос находится в компетенции президента. Однако посол подчеркнул, что для налаживания связей представительства будут работать до последнего дипломата.

Ранее Антонов также назвал кощунством обвинения Запада в адрес России. По его словам, они направлены против Москвы в рамках информационной войны. В качестве финальной цели Запада Антонов назвал обеспечение алиби для операций украинской армии против Донбасса.

Ксения Назарова
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