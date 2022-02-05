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В женском туалете посольства в Таиланде обнаружили скрытые камеры

Thaiger: скрытые видеокамеры обнаружили в туалете посольства Австралии в Таиланде

Фото: Depositphotos.com

Сотрудники службы безопасности обнаружили скрытые камеры, размещенные в женском туалете в здании посольства Австралии в Бангкоке. О произошедшем в Таиланде скандальном инциденте сообщает портал Thaiger.

После происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего IT-специалиста посольства. Выяснилось, что он обладает двойным гражданством — мужчина является подданным Австралии и Таиланда. В прошлом он работал в различных австралийских фирмах и госорганизациях. Австралийские власти 5 февраля официально подтвердили, что мужчина был арестован.

Уточняется, что злоумышленник разместил мини-видеокамеры так, что в объектив попадали посетительницы женских душевых и кабинок туалета. О наличии камер стало известно после того, как одна из сотрудниц нашла на полу туалета карту памяти для видеокамеры. Пока правоохранители затрудняются уточнить, как долго за женщинами следили.

Здание, в котором сейчас размещено посольство, было передано дипмиссии в 2017 году. Согласно данным Thaiger, представители посольства рассматривают факт установки камер не только как незаконное вмешательство в частную жизнь граждан, но и как серьезное нарушение безопасности дипмиссии.

Ранее сообщалось, что американка случайно обнаружила камеру видеонаблюдения в примерочной популярного магазина и прославилась в сети. 27-летняя Наллели Валенсия (Nallely Valencia) рассказала, что отправилась на шопинг в бутик Windsor в торговом центре Vintage Faire, который расположен в городе Модесто, штат Калифорния. По словам блогерши, во время примерки вещей она случайно увидела скрытую камеру, установленную на потолке прямо над кабинкой.

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Варвара Кошечкина
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