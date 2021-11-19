Женщина случайно нашла скрытую камеру в примерочной популярного магазина

Американка случайно обнаружила камеру видеонаблюдения в примерочной популярного магазина и прославилась в сети. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

27-летняя Наллели Валенсия (Nallely Valencia) рассказала, что отправилась на шопинг в бутик Windsor в торговом центре Vintage Faire, который расположен в городе Модесто, штат Калифорния. По словам блогерши, во время примерки вещей она нашла скрытую камеру, установленную на потолке прямо над кабинкой.

«Вы хотите сказать, что они просто наблюдали за мной, пока я была голой? Я очень зла, потому что заметила, что меня снимают в момент, когда я надевала вещи», — посетовала женщина в видео. В описании к посту она отметила, что такое размещение видеокамеры в магазине является незаконным.

Публикация Валенсии стала вирусной и набрала более 600 тысяч просмотров. Пользователи сети согласились с мнением американки и возмутились в комментариях под размещенными кадрами. «Это страшно!», «Интересно, сколько людей успело переодеться в этой кабинке?», «Больше никогда не буду примерять вещи в торговом центре», «Я в шоке», — писали юзеры.

Представители бутика Windsor ответили на обвинения блогерши в комментариях под роликом. «Мы хотим подчеркнуть, что эта камера осталась в помещении от прошлых владельцев и не является активной. Мы убрали ее из нашего магазина навсегда», — заверили сотрудники.

В мае продавщица раскрыла популярный способ воровства в магазинах одежды. Джорджия Понтин (Georgia Pontin) рассказала, что один из покупателей надел новый бюстгальтер в примерочной, а старый незаметно повесил на вешалку, пока консультанта не было рядом.

